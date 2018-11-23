"Kuvayi Milliye Destanı" Büyük Beğeni Topladı

Oyunda Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli vazifelerde bulunan Kuvayi Milliyecilerin yaşamlarından kesitler verildi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahnelen oyun saat 20.00'de başladı.

Usta tiyatro oyuncusu Yaşar Gündem'in hem yönetip hem oynadığı oyunu; Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'ın eşi Şengül Özcan, Keşan Belediye Meclis Üyesi Neval Karaatlıve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Tek kişilik oyunda Yaşar Gündem'in sahnede adeta devleştiği oyun sonrası konuşan Gündem, sanata ve sanatçıya büyük destek veren sanatçı dostu Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan'a teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan bir isim" dedi.