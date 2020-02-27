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Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından bir çekim için parlak mayosuyla küvette poz verdiği anları paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat içeren yorum yağdı.

27.02.2020 07:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:41

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabı 'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, küvet pozunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

PARLAK MAYOSUYLA POZ VERDİ

Instagram hesabından 2,3 milyon takipçisi bulunan ve Gizem Karaca, masal gibi bir çekim yaptıklarını belirten oyuncu, küvetteki iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı. İki parçadan oluşan ve oldukça iddialı bir mayo tercih eden Karaca, pozunu notuyla "Sabırsızlıkla beklediğim özel çekimimden ilk kare Cem Talu farkı, emeği geçen herkese çok teşekkürler! Masal gibi bir çekim oldu" paylaştı

TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI

Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede beğeni yağarken takipçileri iltifat yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa kalp emojisi koyarken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Çok güzel", "Güzeller güzelim", "Sen harikasın" ve "Hayatın ışığı sönse senin ışığın sönmez" gibi yorumlar yaptı.

Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı

Gizem Karaca, Instagram, Magazin


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