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Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı

Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından küvette poz verdiği anları paylaştı. Küvete çıplak girdiği düşünülen Akkaya, gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım yaparak üzerinde mayo olduğunu söyledi.

17.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:41

Son zamanlarda yaptığı cesur paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından özel bir çekim için küvete girdiği anların videosunu paylaştı. Küvete çıplak girdiği düşünülen Akkaya, konu hakkında düzeltme yaptı.

"SONRA LAF ÇIKMASIN"

Hayatının büyük bir kısmını yaparak geçiren Deniz Akkaya, kusursuz fiziğiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü manken son olarak bir çekim için küvete girdiği anları paylaştı. Verdiği pozlardan dolayı küvette çıplak olduğu düşünülen Akkaya, peş peşe gelen yorumların ardından açıklama yaparak "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" dedi.

42'NCİ YAŞINI CESUR POZUYLA KUTLAMIŞTI

Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Deniz Akkaya, 42'nci yaşını mayolu fotoğrafıyla kutlamıştı. Akkaya, paylaşımına Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum" notunu yazmıştı.

Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı

Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
MEMUR OSMAN:Milletimizin medar-ı iftiharıdır bu bayan ismi neydi şey Denis Akkaya. . . Milletimiz vergi verecek ki biz de maaş alıp işimize gücümüze bakalım diğil mi ya kimse ödeme yapmazsa bu kadar harcamayı nasıl yapacağız ? Kimse sormuyor hiç geliri olmayan insanlardan Genel Sağlık sikortası primi almazsak devletin memuru emeklisi var onların sağlıklı yaşamasını nereden bulup da sağlayacak bunca devlet büyüğümüz ? Gördünüz mü ne kadar akıllıyım, ben on dönüm bostan yan gel osman''ım.
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ABDULKADİR:suyu köpürt ben geliyorum deniz
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MRTKRC:bu nasıl bi egodur her halinizi beğeniye sunacak kadar yoldan çıkartan
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MURAT:Derdiniz ne sizin ya!
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BIZMAR:ÇOK MU ÖNEMLİYDİ. . .
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MUHSİN:küvette boğulmayasın deniz
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VATANDAŞ:bi şey giyip giymediği aklımı gurcalayıp duruyordu teşekkürler artık işime gücüme dönebilirim değil mş
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JEAN RENO:Aciklma yaptigin iyi oldu dolar 5. 50
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