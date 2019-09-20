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Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür

Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

20.09.2019 11:43Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür
Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Önceki gün Şanlıurfa'ya gelerek okul açılışlarına katılan ve bazı ziyaretlerde bulunan Kuveyt Büyükelçisi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Zawawi, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Vali Erin tarafından ağırlanan Zawawi, Türkiye-Kuveyt dostluk ve kardeşliğini geliştiren birlikteliklerinin devam etmesini dilediklerini ifade ederek, Kuveytli hayır kuruluşlarının Şanlıurfa'da yürüttüğü faaliyetlere desteklerinden dolayı Vali Erin'e ve tüm Şanlıurfalılara teşekkür etti. Büyükelçi Zawawi'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Vali Erin de iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağının, mazlum ve mağdur Suriye vatandaşlarına yardım vesilesi ile geliştiğini, bu birlikteliğin gelişmesine katkı sunan Kuveyt Emirliği başta olmak üzere tüm Kuveytlilere teşekkür etti.

Vali Erin'in, ziyaret anısına Göbeklitepe yağlı boya tablosu hediye ettiği Zawawi, akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kuveyt, Yaşam

Kaynak: İHA

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