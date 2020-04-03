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Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı.

03.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:55
Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Kuveyt 'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon 'da karantinaya alındı.
Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçilerden 132'si karayolu ile Trabzon'da 14 günlük karantinaya alındı. Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğüne 5 otobüsle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateş taramasından geçirilen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Kuveyt, İşçi, Güncel
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