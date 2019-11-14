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Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.

14.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:40Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.
Sözcüsü Tarık el-Mezram, yaptığı yazılı açıklamada, Emir Sabah'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini ancak yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümete acil durumlarda görevini sürdürmesi talimatı verdiğini belirtti.
Mezram, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri'ne hükümetin istifasını sunduğunu duyurmuştu.
Kuveyt'te dün yapılan gensoru oylamasında, İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ile Çalışma ve İskan Bakanı Cinan Buşheri'nin bakanlıkları düşürülmüştü.
Kabinenin istifasını değerlendiren Sözcü, bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bu yola gidildiğini kaydetmişti.

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Kaynak: AA

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