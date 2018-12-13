Kuveyt Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başsağlığı Mesajı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.<br><br>Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.<br><br>Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirmişti.