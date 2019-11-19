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Kuveyt Emiri'nden yeni Başbakan'a "yolsuzlukla mücadele" tavsiyesi

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah hükümeti kurmakla görevlendirdiği Halid el-Ahmed es-Sabah'a "yolsuzlukla mücadele" vurgusu yaptı.

19.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:22Kuveyt Emiri'nden yeni Başbakan'a
Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah hükümeti kurmakla görevlendirdiği Halid el-Ahmed es-Sabah'a "yolsuzlukla mücadele" vurgusu yaptı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, bugün görevlendirilen Sabah, kabineyi kurmak üzere yemin ederek görevine başladı.
Kuveyt Emiri Sabah yemin töreninin ardından Başbakan Sabah'a, büyük bir sorumluluk yüklediklerini ifade ederek, "İnşallah yolsuzlukla ve yolsuzluk yapanlarla mücadele eder ve temiz kalırsın." dedi.
İlerleyen günlerde kabine üyelerinin de belirlenmesi bekleniyor.
Yeni başbakan Halid el-Ahmed es-Sabah, 2006 yılından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enformasyon ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yapmıştı. Sabah, eski kabinede Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Hükümet krizi çıkmıştı
Başbakan Cabir es-Sabah, 14 Kasım Perşembe günü istifa etmişti.
Savunma Bakanı Nasır es-Sabah (Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu) cumartesi günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "hükümetin, orduya ait fonda gerçekleştirilen aşırı harcamalardan dolayı istifa ettiğini" açıklamıştı.
Kuveyt Emiri Sabah'ın, dün Savunma Bakanı olan oğlu ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevden alması, "Kuveyt'te hükümet krizi" şeklinde yorumlanmıştı.

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Kaynak: AA

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