Haberler » Güncel » Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi - Haber

Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi

Kuveyt'te bu yıl 2'cisi düzenlenen havacılık fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

16.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:46
'te bu yıl 2'cisi düzenlenen havacılık fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kuveyt'in El Fervaniye Valiliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kuveyt Havacılık Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Dün başlayan ve 18 Ocak'a kadar sürecek fuarda, en az 30 ülkeden yaklaşık 70 ticari ve askeri uçak tanıtılıyor.
Fuarın açılış töreninde konuşan Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürü Şeyh Selman Al , bu yıl gerçekleştirilen fuara çok sayıda uzman uluslararası şirketin katıldığını söyledi. Al Sabah, askeri ve ticari uçaklar, özel uçaklar, hava ambulansları ile helikopterler de dahil olmak üzere son teknoloji uçak türlerinin fuarda sergileneceğini ifade etti. Al Sabah ayrıca, küresel havacılık teknolojisiyle ilgili çeşitli seminerler düzenleneceğini kaydetti.
Öte yandan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ilk kez Kuveyt Havacılık Fuarı'na katılacak. HÜRKUŞ maket modeli ile fuarda yer alacak olan TUSAŞ, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile yeni iş birliği modeli geliştirmek için temaslarda bulunacak.
Kuveyt Havacılık Fuarı ilk kez Ocak 2018'de gerçekleştirilmişti.
(İHA)
Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi

Kuveyt, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12  İMAMOĞLU'NA TEPKİ İÇİN SOSYAL MEDYADAN UNVANINI SİLEN AKADEMİSYEN KONUŞTU - Haber
14:12  Diyarbakır hdp önündeki eylemde 136'ncı gün - Haber
14:12  Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (8) - Haber
14:12  Zimbabveli piskopos, devleti 700 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı - Haber
14:11  Avrupa Birliği'nden Teşvik Almak için 5 Gereklilik - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
09:47  Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Haber
09:17  Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Haber
09:03  Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Haber
16.01.2020 14:14:24