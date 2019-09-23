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Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret

Kuveyt Devleti Talebe Yardım Kulübü Meclis Başkanı Talal Abdulkerim El-Arab, Kuveyt Necat Derneği Uluslararası Öğrenci Koordinatörü İbrahim Halid El-Bedr ve beraberindeki heyet, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ettiler.

23.09.2019 10:24Kuveyt heyetinden HRÜ'ye ziyaret
Kuveyt Devleti Talebe Yardım Kulübü Meclis Başkanı Talal Abdulkerim El-Arab, Kuveyt Necat Derneği Uluslararası Öğrenci Koordinatörü İbrahim Halid El-Bedr ve beraberindeki heyet, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ettiler.

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle Osmanbey Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere Kuveyt Devleti tarafından burs sağlanması ve yine misafir heyetin girişimleriyle Osmanbey Yerleşkesine bin kişilik öğrenci yurdu yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından Kuveyt heyetine yurt yapılabilecek alanlar konusunda yer gösterimi yapıldı. Ziyarette, Harran Üniversitesi ile Kuveyt Üniversiteleri arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri konularında eğitim protokolünün imzalanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kuveyt'te kurulan dijital kitap kütüphanesine Harran Üniversitesi'nin erişiminin sağlanması için bir protokol hazırlanması için mutabakata varıldı. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Meclis Başkanı, Mehmet Sabri, Kuveyt, Yaşam

Kaynak: İHA

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