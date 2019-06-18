Kuveyt İhvanı ve Moritanya muhalefetinden Mursi için taziye

KUVEYT/ Kuveyt Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Moritanya'daki muhalifler Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Kuveyt İhvan'ı siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi'nin (HADES), Mursi'nin vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda, "İslami Anayasa Hareketi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Mısır halkına, İslam ümmetine ve tüm özgürlük yanlılarına taziyelerini sunuyor." denildi.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Mursi, doğuda ve batıdaki asrın zalimlerine karşı dik duruşun sembolü oldu. Onur, izzet ve dik duruşun manasını bilen tüm özgür halkların hafızasında daima kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Moritanya'dan tepki mesajları

Öte yandan Moritanya'da muhalefetteki Demokratik Güçler Birliği Partisi yetkililerinden Muna Bintiddey sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzücü bir gün. Seçilmiş bir cumhurbaşkanına darbe yapılıyor, hapse atılıyor ve hapiste ölüyor. Tüm özgürler kahrolmanın sıkıntısını ve zulmün acısını hissetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhaliflerin önde gelen cumhurbaşkanı adayı Sidi Muhammed Vild Bubekir de Twitter hesabında İslam ümmetine ve Mursi'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Vild Bubekir, "Az önce büyük üzüntüyle eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini aldım. Bu acı münasebetten dolayı Mursi'nin ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine, tüm Mısır halkına, Arap ve İslam ümmetine en kalbi duygularımla başsağlığı dileğinde bulunuyor, Allah'tan Mursi'yi rahmetine gark etmesini ve cennetine koymasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"İsrail'in sızmasına karşı koyma ve adil davaları savunma öğrenci girişimi" de Mursi'nin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, konuyla ilgili uluslararası şeffaf bir soruşturma açılmasını istedi.

Öte yandan Moritanya'da Mısır'ın Novakşot Büyükelçiliği önünde dün gece Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma açılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Onlarca kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, Mursi'nin ölümüyle ilgili uluslararası şeffaf bir soruşturma açılması talep edildi.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) dün, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00'de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtinde İhvan'ın mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA