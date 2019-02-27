Kuveyt'in 58. Milli Günü ve 28. Kurtuluş Günü Kutlandı

Kaynak: AA

Kuveyt'in 58'inci Milli Günü ve 28'inci Kurtuluş Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Muhammed'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyondan temsilci katıldı.İstiklal Marşı ve Kuveyt Milli Marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Başkonsolos Muhammed ve Gültekin, Kuveyt'in Milli Günü için hazırlanan pastayı kesti. Ardından Kuveyt-Türkiye ilişkilerini anlatan bir video gösterildi.Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed, resepsiyonda yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:"Türkiye Cumhuriyeti'nin 1990'da Saddam saldırısında ve Kurtuluş Savaşı esnasında Kuveyt'in yanında duruşunu, desteğini ve uluslararası çevrelerde dik duruşunu anmak istiyorum. Kuveyt Devleti de başarısız darbe girişiminde ilk dakikalardan itibaren dost Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal meşruiyetini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulamış ve teyit etmiştir."Türkiye'nin güvenlik ve insani yardım politikalarını da desteklediklerini belirten Muhammed, "Türk hükümetinin güvenliğini, sınırlarını ve bağımsızlığını korumak için terörle verdiği mücadelenin arkasındayız. Ayrıca dost Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sorununa karşı insani tutumunu, yaptıklarını ve Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmesini övgüyle karşılıyoruz. Kuveyt'in Suriye halkına insani yardımları ulaştırmakta sağladığı kolaylık için de ayrıcı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin de ikili ilişkilerin son yıllarda birçok ziyaret ve anlaşmayla kuvvetlendiğini söyledi.Gültekin, "İki ülkenin de karşılıklı ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ayrıca ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi sadece bugün için değil gelecek için de son derece önemli. Valilik olarak ilişkilerin artması için her türlü desteği sağlamaya hazırız." diye konuştu.