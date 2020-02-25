Haberler » Güncel » 'Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü' kutlandı - Haber

"Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü" kutlandı

Başkentte, "Kuveyt Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir resepsiyon verildi.

25.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:54
Başkentte, " Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir resepsiyon verildi.
Kuveyt'in Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, başkentteki yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti liderleri ile basın mensupları ve davetliler katıldı.
Büyükelçi Al-Zawawi, Bakan Gül ve konuklarla sohbet etti.
İki ülke milli marşların okunması ve pasta kesimi ile başlayan resepsiyonda, Kuveyt'in dünü ve bugününü anlatan "Küçük Ülke, Büyük Kalp" isimli bir da gösterildi.
Daha sonra davetliler, Kuveyt mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Resepsiyon, Ankara, Kuveyt, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 22:52:48