Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi, TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ile görüştü

Kuveyt
'in Ankara
Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile iş birliğini görüştü.
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Zevavi'nin Kotil'i makamında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Zevavi ve Kotil'in Kuveyt ile TUSAŞ arasında muhtemel iş birliği konularını ele aldığı aktarıldı.
TUSAŞ, ABD'nin Defense News dergisinin hazırladığı, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren "En İyi 100 Şirket" listesinde 69. sırada yer alıyor.