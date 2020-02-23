Haberler » Ekonomi » Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi - Ekonomi

Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi

Kuveyt Limanlar Kurumu, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu.

23.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:36Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi
Limanlar Kurumu, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu.
Kuveyt resmi ajansının (KUNA) haberine göre, Kuveyt Limanlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kararın kurum tarafından Kovid-19 salgınının ülkeye girişini engellemek için alınan önlemlerin bir parçası olduğu belirtildi.
Kuveyt Hava Yolları dün İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişinin tahliye edilmesi için çalışmaların başladığını açıklamıştı.
İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıkmıştı.

Kuveyt, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:49:41