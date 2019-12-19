Haberler » Güncel » Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi: 'Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde 3 nokta... - Haber

Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi: "Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde 3 nokta...

Suudi Arabistan ile Katar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 3 noktada uzlaşma sağlandığı belirtildi.

19.12.2019 04:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 04:36Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi:
Suudi Arabistan ile arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 3 noktada uzlaşma sağlandığı belirtildi.
merkezli El-Kabes Gazetesi'nin Suudi Arabistan-Katar müzakere dosyasıyla ilgili "güvenilir" kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu iki ülke, ilk olarak, iki taraf arasında başta olmak üzere farklı alanlarda uzlaşma imkanlarının oluşturulacağı yeni bir dönem için uygun atmosferin sağlanması konusunda anlaştı.
İkinci olarak iki ülkenin önde gelen şahsiyetlerine yönelik karalama faaliyetinde bulunulmaması ve bu kararın gazeteciler, yetkililer, tanınmış Twitter kullanıcıları ve karar alıcıları bağlayıcı olmasında mutabakata varıldı.
Üçüncü anlaşma noktasının ise hükümet yetkilileri ve liderlerin karşı taraftaki mevkidaşlarına yönelik düşmanca açıklamalarda bulunmamasını öngördüğü ifade edildi.
İki ülke arasındaki görüşmelerden bazısının bakanlar düzeyinde ve Avrupa kentlerinde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, diğer anlaşmazlık konularıyla ilgili tartışmaların devam ettiği ve ilerleyen haftalarda gelinen noktanın kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan ve Katar'dan söz konusu haberle ilgili açıklama yapılmadı.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani önceki gün Al Jazeera Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Körfez krizinin yaşandığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan ile bazı konularda anlaştıklarını ancak bu ülkeyle gerçek anlamda bir diyalogdan söz etmek için henüz erken olduğunu söylemişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:08 Başkentte bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Haber
05:02 ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı - Haber
04:52 ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava... - Haber
04:42 Gazze'den İsrail'e roket atıldı - Haber
04:36 Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi: "Katar ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde 3 nokta... - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19.12.2019 05:11:08