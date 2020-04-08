Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuveyt Sağlık Bakanı: "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek"

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" dedi.

08.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:24
Kuveyt Sağlık Bakanı:
Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al- Sabah , "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" dedi.

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, korona virüs salgınına ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Sabah, "Bu krizin dünyada gelecek yılın başlangıcına kadar süreceği beklentileri var. Açıkçası, vakalarda yükseliş var. Nisan ayının sonunda dünyanın tüm ülkelerinde vakaların 3 milyona ulaşmasına beklentisi var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuveyt'te son 24 saatte 112 Korona vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 855'e yükseldi. Korona nedeniyle bugüne dek 1 kişi hayatını kaybetti. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuveyt, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kuveyt Sağlık Bakanı: 'Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Van'da eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 18:48: ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Sanders yarıştan çekildi - Haber 18:48: Suşehri Belediyesi sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı - Haber 18:48: Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması - Haber 18:47: Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin