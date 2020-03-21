Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kuveyt Sağlık Bakanı'nın 'Allah aşkına evlerinizde kalın' paylaşımı sosyal medyada yankı buldu - Haberler

Kuveyt Sağlık Bakanı'nın "Allah aşkına evlerinizde kalın" paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter'daki güncel konular (Trend Topic/TT) listesine girdi.

21.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:58
Kuveyt Sağlık Bakanı'nın
Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es- Sabah 'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter 'daki güncel konular (Trend Topic/TT) listesine girdi.
Kuveytli bakanlar, Sabah'ın Twitter hesabından yaptığı "Allah aşkına evlerinizde kalın" etiketli paylaşımını kitlesel çağrıya dönüştürdü.
Sağlık Bakanı'nın ardından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan, Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, Enformasyon Bakanı Muhammed el-Cebri, İskan Bakanı Rana Abdullah el-Faris ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın da aynı etiketi paylaşmasıyla söz konusu çağrı, TT listesine girdi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Sened, virüs bulaşan 27 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Twitter, Kuveyt, Sabah, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - KIRKLARELİ/ - Haber Tekirdağ Devlet Hastanesinde "Kovid Polikliniği" kuruldu - Haber İran'da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler - Haber Pegasus'tan, 65 yaş üstü yolcuları için duyuru - Haber Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için maske mesaisi - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading