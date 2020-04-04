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Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor

Kuveyt'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'daki yurtlarda karantinaya alınan işçiler, Türkiye'ye döndükleri için mutlu.

04.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:44
Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor
Kuveyt 'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun 'daki yurtlarda karantinaya alınan işçiler, Türkiye 'ye döndükleri için mutlu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirilerek Giresun'da yurtlara yerleştirilen işçiler, kendilerine sunulan yaşam şartlarından memnun.
Gülbahar Hatun Yurdu'nda gözlem altında tutulan işçilerden Sabri Özdemir, yaşanan süreç nedeniyle Kuveyt'ten ülkeye dönmek için sıkıntı çektiklerini söyledi.
Türkiye'ye dönebildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, bizim için uğraşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kuveyt'te gerçekten büyük sıkıntı çekmiştik. Burada yaşam şartlarımız çok güzel. Yurtlarla ilgili sosyal medyada eleştiriler görüyoruz ama bu böyle değil, her ihtiyacımız veriliyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
İşçilerden Hasan Yıldız ise devletin dar günde kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, "Şu anda burada karantina altındayız. Burada bir sıkıntımız yok, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Metin Ücal da Kuveyt'ten Türkiye'ye gelebilmek yaşadığı zorluklara işaret ederek, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bizleri orada bırakmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'e de teşekkür ediyorum. Şu anda yerleştiğimiz yurtlar çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Allah, Türk halkını bu hastalıktan bir an önce kurtarsın."

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Türkiye, Kuveyt, Güncel
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