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Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın

Orta Doğu'da en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.

14.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:17
Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın
Orta Doğu'da en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt 'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda verilen fetvada cuma namazlarının da ikinci bir duyuruya kadar camilerde kılınmayacağı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Orta Doğu, Kuveyt, Dünya

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