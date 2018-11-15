Kuveyt'te Havaalanı Sular Altında Kaldı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:40



15 Kasım 2018 Perşembe 16:40

Kuveyt'te etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı. Havaalanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.Kuveyt'te sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Ülkede son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle bazı özel ve kamu iş yerlerinde tatil ilan edildi. Yağışların bazı yerleşim bölgelerinde hasara neden olduğu belirtildi.Öte yandan, meteoroloji uzmanlarının açıklamasına göre yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - KUVEYT