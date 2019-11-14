Haberler » Politika » Kuveyt'te hükümet istifa etti - Haber

Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümet parlamentoda gerçekleşen soruşturma oturumunun ardından istifa etti.

14.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:49Kuveyt'te hükümet istifa etti
'te hükümet parlamentoda gerçekleşen soruşturma oturumunun ardından istifa etti.

Kuveyt Ajansı KUNA, Başbakan Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es- 'ın bu sabah Kuveyt emirine istifasını sunduğunu açıkladı. üyelerinin istifasını parlamentoda gerçekleşen soruşturma oturumundan sonra Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'a verdiği belirtildi.

Hükümet üyeleri için bir dizi soruşturmanın sürdüğü anlarda hükümet istifasını sundu. Salı günü ise Kuveyt'in Kamu İşleri Bakanı Jenan Ramazan, 10 milletvekilinin kendisine karşı güvensizlik kararı alması sonrasında istifa etmişti.

Kuveyt emirinin, Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. - KUVEYT

Hükümet, Kuveyt, Sabah, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:00 Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığında kongre heyecanı yaşanıyor
15:03 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
15:02 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı
14:37 Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir
14:34 Şentop: "Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etmiştir"
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:07:14