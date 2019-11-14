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Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümetin istifa ettiği açıklandı.

14.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:28Kuveyt'te hükümet istifa etti
'te hükümetin istifa ettiği açıklandı.
Kuveyt hükümet sözcüsü Tarık el-Muzarram, İçişleri ve Çalışma Bakanları hakkında dün verilen gensoru önergesinin ardından hükümetten çekildiklerini duyurdu.
Muzarram, Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah'ın istifasını Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a sunduğunu belirtti.
Kabinenin istifasını değerlendiren sözcü, bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bu yola gidildiğini kaydetti.
Kuveyt'te dün yapılan gensoru oylamasında, İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ile Çalışma ve İskan Bakanı Cinan Buşheri'nin bakanlıkları düşmüştü.

Hükümet, Kuveyt, Güncel

Kaynak: AA

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