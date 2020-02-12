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Kuveyt'te inşaat sahasında toprak kayması: 4 ölü

Kuveyt'in güneybatısında konut inşa edilen bir sahada toprak kayması sonucu 4 işçi öldü, 3'ü yaralandı.

12.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:10Kuveyt'te inşaat sahasında toprak kayması: 4 ölü
'in güneybatısında konut inşa edilen bir sahada toprak kayması sonucu 4 işçi öldü, 3'ü yaralandı.
Kuveyt İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu Nepal uyruklu 4 işçinin öldüğü, biri Nepal, ikisi Hindistan uyruklu 3 işçinin yaralandığı, 3 işçinin de göçük altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada, toprak altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kamu İşleri ve İskan Bakanı Rana Abdullah Abdurrahman el-Faris de olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Kuveyt, Güncel

Kaynak: AA

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