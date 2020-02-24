Kuveyt'te, İran'dan gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

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Isparta'da kaybolan liseli 3 genç kızın kaçma planı yaptığı ortaya çıktı

Isparta'da geçtiğimiz perşembe gününden beri kayıp olan 16 yaşındaki lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy, Buse Aydoğan'ın WhatsApp grubundan kaçma planı yaptığı ortaya çıktı. Genç kızlara Denizli'de tespit edildiği dile getirildi.