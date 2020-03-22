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- Kuveyt'te Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Yürürlüğe Girdi

- Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi.

22.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:03
- Kuveyt 'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi
KUVEYT - Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Kuveyt, korona virüs nedeni ile önlemleri arttırmaya devam ediyor. Kuveyt makamları korona virüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ederken, resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı. Kuveyt yerel saati ile 17.00 ile 04.00 arasında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından ülkede hayat durma noktasına geldi. Polis ekipleri sokaklarda devriye atarak, yasağın uygulanmasına destek veriyor.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Al-Sanad, yaptığı açıklamada korona virüs vakalarının son 24 saatte 12 kişi artarak 188'e ulaştığını açıkladı. - Kuveyt’te Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Yürürlüğe Girdi

Kaynak: İHA

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- Kuveyt'te Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Yürürlüğe Girdi
Etiketler : Kuveyt, Güncel

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