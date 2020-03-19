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Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi

Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime verilen aranın 4 ay daha uzatılması kararı aldı.

19.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:16
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
Kuveyt , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime verilen aranın 4 ay daha uzatılması kararı aldı.
Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi.
Mezram, hükümetin, başta üniversiteler, askeri okullar ve Vakıflar Bakanlığına bağlı merkezler olmak üzere tüm eğitim kurumlarında daha önce yapılan duyuruya göre 21 Mart'ta sona ermesi beklenen tatil süresinin 4 ay daha uzatılması kararı aldığını söyledi.
Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının virüs nedeniyle 15-21 Mart tarihlerinde tatil edildiğini hatırlatan Mezram, yeni karar uyarınca bu sürenin uzatıldığını ve ülke genelinde 3 Ağustos'a kadar eğitime ara verileceğini kaydetti.
Mezram, açıklanan tüm tedbirlere uyulmaması halinde bu kişilere doğrudan ceza uygulanacağını vurguladı.
Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi kararlar almıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hükümet, 21 Mart, Kuveyt, Güncel

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