Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kuveyt'te koronavirüsü 'kasten' bulaştıranlara hapis ve para cezası getiriliyor - Haberler

Kuveyt'te koronavirüsü "kasten" bulaştıranlara hapis ve para cezası getiriliyor

Kuveyt Parlamentosu, ülkede salgın hastalıklardan korunmanın kurallarını belirleyen yasada değişiklik yaparak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) başkalarına "kasten" bulaştıranlara çeşitli hapis ve para cezaları verilmesi kararı aldı.

24.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:10
Kuveyt'te koronavirüsü
Kuveyt Parlamentosu, ülkede salgın hastalıklardan korunmanın kurallarını belirleyen yasada değişiklik yaparak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) başkalarına "kasten" bulaştıranlara çeşitli hapis ve para cezaları verilmesi kararı aldı.
Parlamento'daki oylamaya katılan 57 milletvekilinin 56'sının "evet" oyuyla kabul edilen değişikliğe göre, koronavirüsü başkalarına "kasten" bulaştıran kişi hakkında 10 yıla kadar hapis ve 30 bin dinar (yaklaşık 100 bin dolar) para cezası verilecek.
Ayrıca hükümetin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için aldığı önlemlere uymayanlar da 6 aya kadar hapis ve 10 bin dinara (yaklaşık 33 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Bankalar kredi borçlarını 6 ay erteledi
Öte yandan, Kuveyt Bankalar Birliği, koronavirüsle mücadele kapsamında bireysel müşterilerin yanı sıra küçük, orta ve mikro işletmelerin kredi taksitlerini 6 ay ertelediğini duyurdu.
Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, gecikmeden kaynaklanacak finansal maliyetlerin ülkedeki bankacılık sistemi tarafından üstlenileceği ve müşteriden faiz veya kar payı alınmayacağı kaydedildi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı bugün, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 191'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Parlamento, Kuveyt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Haber 20:08: Tuzhurmatu'daki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber 20:08: Muş Belediye Başkanı Asya Sağlık-Sen Şubesini ziyaret etti - Haber 20:06: İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin... - Haber 20:05: Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler
Loading