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Kuveyt'te Kovid-19'a yakalananların sayısı 5'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

25.02.2020 02:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 02:54Kuveyt'te Kovid-19'a yakalananların sayısı 5'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.
Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt, İran, Güncel

Kaynak: AA

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