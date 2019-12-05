Haberler » Güncel » Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın - Haber

Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın

Kuveyt'in sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 10 bin metrekarelik alan kül oldu.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın
'in sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 10 bin metrekarelik alan kül oldu.
Kuveyt'in Fervaniya bölgesinde bulunan sanayi bölgesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sanayi bölgesindeki 8 farklı bölgeye sıçrayan alevler 10 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Yerel kaynaklar, gece saat 01.15'te başlayan yangın sebebiyle çok büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangına yaklaşık 9 itfaiye ekibinin hala müdahale ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
(İHA)

Kuveyt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:27 Büyükşehirin çıkardığı işçiden işe dönüş davası - Haber
16:27 KADEM'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı - Haber
16:26 Sahile vuran cisim işaret fişeği çıktı - Haber
16:22 Bursa'da engellilere temsili kına - Haber
16:22 Vali Tutulmaz'dan, "112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin" çağrısı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:29:26