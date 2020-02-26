Haberler » Güncel » Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi - Haber

Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

26.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:00Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
Uçuşlar durduruldu
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve müsabakalarını durdurma kararı almıştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  26 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 26 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
26.02.2020 01:04:57