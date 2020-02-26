Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

Kuveyt
'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran
'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
Uçuşlar durduruldu
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve spor
müsabakalarını durdurma kararı almıştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.