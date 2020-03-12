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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu.

12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80'e yükseldi
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ülkede görülen yeni tip koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bu vakalarla, Kuveyt'te Kovid-19 görülen kişi sayısının 80'e çıktığını ifade eden Sened, 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu, 75 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti.

Kuveyt'te daha önce koronavirüs vaka sayısı 72 olarak açıklanmış, 5 kişinin sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Kuveyt, Güncel

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