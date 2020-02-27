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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 43'e yükseldiğini duyurdu.

27.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:36Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 43'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 43'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin tamamının 'dan geldiği ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğu belirtildi.
Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarılan açıklamada, hastalara gerekli bakımın sağlandığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzman yetkililerin tavsiyelerine uyma çağrısı yapıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 25 olarak açıklamıştı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayland, İtalya ve İran'la tüm uçuşları askıya almıştı. Ülkede ayrıca ulusal bayram kutlamaları ve müsabakalarının da durdurulması yönünde karar alınmıştı.

Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

Kuveyt, İran, Güncel

Kaynak: AA

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