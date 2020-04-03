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Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi.

03.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:46
Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt 'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye 'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon'a gönderildi.

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon'da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan işçiler Giresun'da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kuveyt, İşçi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler

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