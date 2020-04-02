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Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 301 Türk işçi Türkiye'ye getirildi.

02.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:59
Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt 'te çalışan 301 Türk işçi Türkiye 'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun'a gönderildi.

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen işçiler, Giresun'da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının ülkeye dönüşünü sağladıklarını, kalan yaklaşık 10 bin vatandaşı ise getirmeye devam edeceklerini ifade etmişti. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kuveyt, İşçi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler

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