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Kuveyt'ten getirilen 276 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten yurda getirilen 276 Türk vatandaşı, Çankırı'da yurda yerleştirildi.

06.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten yurda getirilen 276 Türk vatandaşı, Çankırı'da yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 276 kişi, Kuveyt'ten kalkan THY uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle getirilerek Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi.
Polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Kuveyt’ten getirilen 276 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Çankırı, Kuveyt, Güncel, Haber

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