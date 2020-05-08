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Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.

08.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:11
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen işçileri taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Uçaktan inen 280 kişi, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının ardından otobüslerle Tokat'a getirildi. Otobüsten inen vatandaşlar, davul zurnayla karşılandı.
Vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Kuveyt’ten getirilen 280 Türk işçi yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Tokat, İşçi, Güncel, Haber

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