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Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen getirilen 70 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi
06.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:50
Kuveyt'ten getirilen getirilen 70 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 70 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırıkkale'ye götürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Kuveyt, Polis, Güncel, Haber

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