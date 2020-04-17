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Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Burdur'da karantinaya alındı

Kuveyt'ten önce Antalya Havalimanına, ardından otobüslerle Burdur'a getirilen 275 Türk işçi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

17.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:18
Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Burdur'da karantinaya alındı
Kuveyt 'ten önce Antalya Havalimanına, ardından otobüslerle Burdur 'a getirilen 275 Türk işçi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Kuveyt'ten yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Antalya'ya gelen 275 Türk işçisi, kontrollerinin ardından polis eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli KYK erkek yurtlarına yerleştirildi. Otobüsle gelen vatandaşlar sosyal mesafeli bir şekilde yurtlara yerleştirildi.

Kuveyt'te şoför olarak çalışan Bayram Özdemir ( 27), "Türkiye'mle gurur duyuyorum. Bizleri uçak gönderip aldılar. Tüm hazırlıklar bizim için yapılmış, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların, tüm ihtiyaçları yurtlarda karşılanacak. Daha önce de yurt dışından getirilen 151 Türk vatandaşı Burdur'daki yurtlarda gözlem altında tutulmuş, 14 gün karantina süresini doldurduktan sonra Burdur'dan memleketlerine otobüslerle gönderilmişti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kuveyt, Burdur, Güncel
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