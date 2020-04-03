Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler ve aileleri Trabzon'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler ve ailelerinin aralarında bulunduğu 132 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

03.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:00
Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler ve aileleri Trabzon'da yurda yerleştirildi
Kuveyt 'ten ülkeye getirilen Türk işçiler ve ailelerinin aralarında bulunduğu 132 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon 'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçi ve ailelerinden 132'si otobüslerle Trabzon'a götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen bu kişiler 14 gün gözlem altında tutulacak.
Aynı uçakla yurda getirilen 211 kişi ise Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Kuveyt, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler ve aileleri Trabzon'da yurda yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu üyesinin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:46: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:45: 78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:44: Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber