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Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

02.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:07
Kuveyt 'ten ülkeye getirilen Türk işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun 'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, otobüslerle Giresun'a götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulacak.
Kuveyt'ten yarın da bir grup Türk işçinin uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirileceği ve Giresun'da KYK yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.
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Kuveyt’ten getirilen Türk işçiler yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Kuveyt, Güncel

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Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler yurda yerleştirildi
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