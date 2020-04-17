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Kuveyt'ten Giresun'a gelen Türk vatandaşlarının karantina süreci tamamlandı

Kuveyt'te bulunan ve Korona virüs salgını nedeniyle Giresun'a getirilen 211 Türk vatandaşı bulundukları KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine doğru yola çıktılar.

17.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:44
Kuveyt'ten Giresun'a gelen Türk vatandaşlarının karantina süreci tamamlandı
Kuveyt 'te bulunan ve Korona virüs salgını nedeniyle Giresun 'a getirilen 211 Türk vatandaşı bulundukları KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine doğru yola çıktılar.

Kuveyt'ten bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan 2020 tarihinde Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen 211 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri KYK Esma Serhat Hatun öğrenci yurdundaki karantina sürecini tamamladı.

Karantina sürecini tamamlayan Pelin Merve Arslan, hamile olmasından dolayı karantinada görevlilerin ayrıca ilgilendiklerini belirterek "14 gün sıkıcı olsa da çok güzel ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim. Hamile olduğum için hastaneye girmem gerekliydi. Testlerim vardı onun için ayrıca ilgilendiler. Ambulansla gittim geldim ve testlerim yapıldı" dedi.

Aile olarak karantinaları biten Bilal Düzendi, eşi ve oğluyla karantina sürecinden memnun olduklarını söyleyerek "14 gün için gayet memnunuz, hizmetimiz çok güzel yapıldı. Burası otel değil bazı şeyleri fazla abartmadan karantinada olduğumuzun bilincine vararak hareket etmek lazım" diye konuştu.

Bilal Düzendi'nin eşi Hanife Düzendi ise özgürlüğün güzel bir duygu olduğunu belirterek "Gayet güzel bir duyguymuş, biz zaten gurbette yaşıyorduk. Orada da bir karantina sürecimiz vardı ve evden çıkmıyorduk. Buraya geldiğimizde de karantinaya girdik. Çocuğum bile dağı görünce 'anne dağlara gidelim, maskemizi takıp çimenlerde koşalım' diyordu" şeklinde açıklamada bulundu.

Karantina süreci tamamlanan şahıslar ardından memleketlerine doğru yola çıktılar. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Giresun, Kuveyt, Güncel
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