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Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına uyarı

Kuveyt (İHA)-Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerde hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

14.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:24Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına uyarı
(İHA)- 'ın başkenti ve diğer illerde hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan protestolardan dolayı vatandaşlarının can güvenliği için Irak'ı acilen terk etmeye çağırarak vatandaşlarından seyahat için bu ülkeye gitmemelerini istedi. Açıklamada ayrıca Irak'ta bir an önce istikrarın sağlanması dilekleri de yer aldı. - KUVEYT

Hükümet, Bağdat, Kuveyt, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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