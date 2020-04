Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar

Kaynak: AA

Giresun'da, Kuveyt 'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete minnetlerini ifade etti.Kovid-19 tedbirleri kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 313 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçaklarla 2-3 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.Giresun'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderilecek.Yurt yönetimleri tarafından her türlü ihtiyaçları giderilen vatandaşlara moral amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor.Yurtlarda kalanlar, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarını sundu."Evimden daha iyi ortam"Kuveyt'te Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı bursla öğrenim gören Trabzonlu Sacide Seher Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gündür Giresun'daki KYK yurdunda bulunduğunu söyledi.Çalışkan, 14 günlük karantina sürecini kamp ortamı olarak gördüğünü belirterek, evinden daha iyi bir ortamda karantina günlerini geçirdiğini vurguladı.Kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getiren Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kuveyt zengin bir ülke. Ne olursa olsun oradaki şartların daha iyi olacağını düşünüyordum ama çok hatalı olduğumu fark ettim. KYK yurduna girdiğimde ihtiyacım olan her şey içeride mevcuttu. Yemeğimizden temizlik malzemelerine kadar her şey eksiksiz karşılanıyor. Ben burada baba şefkatini gördüm. Özverili davranışın olduğunu gördüm. Bunun borcunu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Burada kalırken bunun üzüntüsünü yaşıyorum."Çalışkan, yurtta geçirdiği 10 günlük süreçte hiçbir masraflarının olmadığına dikkati çekerek, "Hatta bizi süreç sonunda evimize kadar götürecekler. İyi ki de dönmüşüm." ifadelerini kullandı.Çalışkan, kendisi gibi Türkiye'nin dört bir yanında KYK yurtlarında kalan insanlar bulunduğunu, bu kadar insana sağlanan hizmetle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı.Türkiye'nin en gönlü zengin ülke olduğunu bu süreçte öğrendiklerini kaydeden Çalışkan, "Ben yaşayarak öğrendim. Devlet baba diyorlar. Hakikaten devlet baba. İyi ki Türk vatandaşıyım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere hizmet eden A'dan Z'ye herkesle gururu duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.Doğum günü kutlandıÖğrencilerden Sümeyye Tosun ise Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.Doğum günü olan 4 Nisan'da kendisine pasta hediye edildiğini belirten Tosun, "Kimse mecbur değil, krizle uğraşılan bir süreçte birinin doğum gününü kutlamak ama görevliler bu inceliği gösterdi. Bana, 'Pastamız sizi mutlu edebilmek için hazırlandı' denildi. Bunu ben ailemle canlı görüntülü yayın sırasında söyledim. Babam hiç kelam edemedi." dedi.Tosun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine hizmet sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.Kuveyt'te Türk şirketinde çalışan mimar Eda Buket Durmuş da Türkiye Cumhuriyeti'ne, KYK çalışanlarına teşekkür ederek, yurtlarda her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü, herkesin kendilerine özveriyle yaklaştığını anlattı.İşçi Hacı Şimşek de kendilerine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Yüzünüz güleç olsun. Bu süreç de geçecek inşallah. Allah her şeyin hayırlısını versin." diye konuştu.