Haber, Son Dakika, Haberler

Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 248 kişi, gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi
10.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:21
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 248 kişi, gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmalarıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 248 kişi, oradan polis eşliğinde 12 otobüsle Yozgat'a getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşların 14 günlük gözetim sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Sezgin Boran isimli vatandaş, "Yolculuk sıkıntısız geçti, Kuveyt'te kalana Rabbim sabır versin. Kendi ülkemdeyim ve çok mutluyum. Buradaki ilginin hiçbiri yok Kuveyt'te. Kalan arkadaşlar da inşallah sağ salim döner" dedi.

İnşaat Yüksek Mühendisi Melek Işık ise, "Yolculuk çok iyi geçti, çok teşekkür ederiz devletimize. Bizi ülkemize kavuşturdu. Son dakikada çünkü Kuveyt'te 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birazda şartları zor son bir hafta da o bölgede hastalık sayısı arttı. İnsan toprağı öpmek istiyor, daha yeni ayak basıyoruz çok heyecanlıyım. Ülkemde olduğum için çok mutluyum. İnşallah 15 gün sonra da aileme kavuşacağım" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Yozgat, Kuveyt, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Haber
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı Haber
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Haberler››Güncel››Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:26: Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza - Haber 23:24: Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti - Haber 23:19: Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama - Haber 23:18: Bakan Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki büyüklerin Anneler Gününü kutladı - Haber 23:15: Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haber 22:12: Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı - Haber 22:11: El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı - Haber 20:55: Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 12:48: Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor - Spor