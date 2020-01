Kuveyt Türk'e "Yılın İtibarlısı" ödülü

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümünde halk jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kuveyt Türk, kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 6'ncısı düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında 2019 yılında 50'yi aşkın kategoride gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü'nde saha araştırması tamamlandı.

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi.

The ONE Awards altıncı yılına yakışır şekilde kapsamını daha da genişleterek 50'yi aşkın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ile bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama, dijital ve halkla ilişkiler ajanslarına düzenlenen törenle ödüllerini takdim etti.

Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir şunlara dikkati çekti:

"Uzun süredir müşteri memnuniyetini odağımıza alarak ilerliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon eksenli çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektörümüzdeki öncü konumumuzu sağlamlaştırmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin dört bir yanındaki 430 şubemizin yanı sıra internet ve mobil şubemizle müşterilerimize ulaşarak, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla çalışıyor, ticari ve bireysel müşterilerimize yönelik esnek çözümlerimiz, altın ve sukuk alanındaki öncü çalışmalarımızla çağdaş, istikrarlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yılın İtibarlısı ödülüne layık görülmemiz, bugüne kadarki gayretlerimizin ortaya koyduğu başarının ve memnuniyetin bir kanıtı niteliğindedir."

Kaynak: AA