Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan: "2020'de yüzde 15 ve üzerinde kredi büyümesi olası"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sektörün kredi büyümesi açısından 2020 için yapılan planlara baktıklarında yüzde 15 ve üzerinde bir büyümenin olası olduğunu ve bu seviyenin, ülke ekonomisinin yüzde 4-5 bandında büyümesine yetecek kaynağı sunabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.Ufuk Uyan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Kuveyt Türk'ün performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bu yıl hedeflerin üzerinde bir aktif büyüklüğe ulaşarak özellikle son 6 yıldır gösterdikleri sürdürülebilir büyüme performansını devam ettirdiklerini belirten Uyan, "Bu da 2020 yılına pozitif bir başlangıç yapmamıza büyük katkı sağlayacak." dedi.Uyan, 2019'un ikinci yarısından itibaren ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemeleriyle birlikte yeniden yükselişe geçen sektörün bir oyuncusu olarak bu olumlu etkileri 2020 ile birlikte çok daha net bir şekilde göreceklerini söyledi.Bu süreçte aktif kalitesini gözeterek tahsili gecikmiş alacak (NPL) oranında sektörde en iyi performans gösteren finansal kuruluşlar arasında olmayı hedeflediklerini belirten Uyan, "2020 yılında yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, toplumda altın birikimi ve yatırımı konusundaki farkındalığı artırmak için projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Bireysel müşterilerimize gerek dijital alanda gerek geleneksel şubelerimizde en iyi hizmeti vermek için yatırımlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.Uyan, reel ekonomiyi ve büyümenin finansmanını destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlamanın ve cari açığı azaltmaya yardımcı olacak işlemlerin finansmanında yer almanın her zaman olduğu gibi gelecek yıl da aktif olacakları konuların başında geleceğini söyledi.Bu doğrultuda leasing, dış ticaret finansmanı, özellikle ihracatın finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Uyan, KOBİ'lere, esnaftan çiftçiye, turizmden üretime tüm sektörlere özel ürün ve hizmetler geliştireceklerini bildirdi."Reel sektörün finansman maliyetleri düşecek"Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak, stratejik planlamalarda kullandıkları finansal projeksiyonlarda Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) belirtilen hedeflere yakın beklentiler üzerinden hareket ettiklerini belirterek, "2020 yılında sektörün yeniden arzu edildiği gibi bir büyüme sürecine geçeceğine inanıyoruz ve buna uygun bütçelemeler yaptık." dedi.Sektörün kredi büyümesi açısından 2020 için yapılan planlara baktıklarında yüzde 15 ve üzerinde bir büyümenin olası olduğunu ve bu seviyenin ülke ekonomisinin yüzde 4-5 bandında büyümesine yetecek kaynağı sunabileceğini değerlendirdiklerini ifade eden Uyan, jeopolitik risklerin devam ettiğini göz ardı etmemekle birlikte enflasyon, ekonomik büyüme ve NPL alanlarında iyileşmeler görecekleri bir yıl beklediklerini kaydetti.Uyan, piyasa faiz oranlarının gerilemesiyle reel sektörün finansman maliyetlerinin düşeceğini, bunun da beraberinde yatırım imkanlarının artması ve piyasaya özellikle uzun vadeli TL plasman imkanlarının sunulmasına fırsat vereceğini söyledi."İlklerin katılım finans kuruluşuyuz"Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, 30 yıldır müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri finansal ürün ve hizmetleri etkin biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturduklarını, müşteri odaklı yaklaşım, teknoloji-inovasyon eksenli çalışmalar ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini kaydetti.Uyan, altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olmanın yanı sıra Avrupa ve Türkiye'de sektörün ilk sukuk işlemini de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanının sahibi olduklarını belirten Uyan, Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri projeler arasında video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projelerin de yer aldığını bildirdi.Uyan, Türkiye genelinde 429 şubeyle hizmet verirken, yurt dışında Bahreyn şubesi ve Almanya'daki iştirakleri KT Bank AG ile faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.Toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını belirten Uyan, "Değerlerimizle büyüyoruz' yaklaşımı doğrultusunda birçok yenileme projesi üstlenirken, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler yayımlıyoruz. Kanserli çocuklara umut olmak amacıyla KAÇUV'un aile evlerine katkı sağlıyor; 1010 Kaşif Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine robotik ve kodlama eğitimi veriyor; Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Çanakkale ve Sarıkamış milli bilinç kamplarına destekte bulunuyoruz." şeklinde konuştu."Yıl sonu hedeflerimizi aşacağız"Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak 2019 yıl sonu hedefini, "85 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklük ve 1 milyar TL'nin üzerinde net kar büyüklüğüne ulaşmak ve toplanan/kullandırılan fonlarda sektörün üzerinde büyümek" olarak açıkladıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz noktada yıl sonu hedeflerimizi aşacağımızı öngörüyoruz." dedi.Yılın 9 aylık döneminde net karın yüzde 16,4'lük artışla 777 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Uyan, toplanan fon büyüklüğünün 76,4 milyar TL'ye, kullandırılan fon büyüklüğünün 53,6 milyar TL'ye, öz varlıkların 6,4 milyar TL'ye ve aktif büyüklüğün 95,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.Uyan, 2019'a 15 yeni şube hedefiyle başladıklarını ve yıl sonuna kadar şube sayısını 430'a ulaştırmayı planladıklarını kaydetti."2020'de yeni projelerimizi hayata geçireceğiz"Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, sektöre dijital dönüşümde öncülük ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki yıl da başta bu alanda olmak üzere birçok alanda da yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.Türkiye'de katılım finans alanında bir ilk olan dijital platformumuz 'Senin Bankan' ile ülkemizin her yerinden müşterilerimize, finans işlemlerini masrafsız bir şekilde yapma imkanı tanıyoruz. Ana hedef kitlemiz üniversite çağında olan veya mezun olup iş hayatına yeni atılan, teknolojiyi de yoğun şekilde kullanan gençlerdir." diye konuştu.Dijital alanda 1 milyon müşteriyi aştıklarını bildiren Uyan, bireysel müşterilerin yanı sıra ticari müşterilere ve KOBİ'lere zengin ürün ve hizmetler sunduklarını söyledi.CebimPOS ve Online Finans Sistemi ile tüm işlemlere destek verdiklerini ifade eden Uyan, şöyle devam etti:"Yeni dönemde odaklandığımız konulardan birisini, kişiselleştirilmiş finans deneyimleri oluşturacak. Kişiye özel biyometrik çözümleri süreçlerimize kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra chatbot ve ses teknolojileri gibi teknolojik çözümlere yönelik değer üretmeyi önceliklerimizden biri olarak belirledik. KOBİ ve kurumsal müşterilerimizin dijital kanallarımızda yaşadıkları tüm deneyimleri iyileştirmek için de özellikle internet şubemizde çeşitli yenilikler yapmayı planlıyoruz. Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu ise robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz. Bu çalışmaların bize zaman, maliyet ve süreç kalitesi anlamında kazanımlar sağlayacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde kredi kartı borcu görüntüleme ve ödeme, fatura işlemleri, cep telefonu kontör yükleme, sanal POS yönetim işlemleri gibi servisleri de API Market Platformu'na ekleyerek bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."Uyan, ayrıca Kağıtsız Bankacılık projesi kapsamında şube müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve arşiv iş yükünü kaldırmayı planladıklarını aktardı."120 milyon TL'lik yazılım ihracı gerçekleştireceğiz"Ufuk Uyan, bankacılığın, perakende ve medyadan sonra dijitalleşmeden en çok etkilenen sektör olduğunu, bu nedenle değişen müşteri alışkanlıkları ve beklentilerini karşılamanın zorluğu ve gerekliliğinin geçmişe göre çok daha önemli hale geldiğini vurguladı.Kuveyt Türk'ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen, dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım finans kuruluşu paketi BOA Platformu'nun ön plana çıktığını belirten Uyan, "Aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır'ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60'tan fazla finans kuruluşunda yerli ve milli bir yazılım olan BOA Platformu kullanılacak. Architecht ekibi, 2022'ye kadar yaklaşık 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştireceği bu yatırımla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor." diye konuştu."Girişimcimize 40 bin TL'ye kadar nakit hibe veriyoruz"Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, dijital dönüşüm yolculuğundaki ana amaçlarının, hem müşterilerin hem de çalışanların deneyimini iyileştirecek yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi ve dijital araçların kullanılması olduğunu söyledi.Özellikle merkezi operasyon departmanlarında, robotik süreç otomasyonu projesini hayata geçirerek farklı servislerde işleri robotlara yaptırmaya başladıklarını ifade eden Uyan, girişimcilere verdikleri destekler ve Lonca'ya ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:"Kuveyt Türk olarak yenilikçi fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi'ni 2017 yılında hayata geçirdik. Merkezimizdeki girişimcilerimizin sadece işlerine odaklanmasını önemsiyoruz. Bu nedenle girişimlerin hem ürün geliştirmelerinde hem de acil masraflarında kullanmaları için her girişimcimize 40 bin TL'ye kadar nakit hibe veriyoruz ki bu desteklerde herhangi bir hisse ya da opsiyon almıyoruz. Lonca girişimcilerine uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme imkanı da sunuyoruz. Özellikle erken aşamada iyi fikri olan girişimleri seçiyor; ürünü hazır olan ekiplerle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bazı projelerin girişimcilerini ise KOBİ veya ticari müşterilerimizle buluşturarak her iki tarafa fayda sağlıyoruz. Girişimcilerimizin satış faaliyetlerine katkı sunmanın yanında, seçilenlerden bazılarına ise girişimci sermayesi enjekte etmek suretiyle ortak olmaya da başladığımızı sevinçle belirtmek isterim."