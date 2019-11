Kuveyt Türk, işletmelere ihtiyaca özel ticari kartlar sunuyor

Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren KOBİ ve esnaflar için geliştirdiği özel kartlarla işletmelere destek oluyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel ticari kartlar yanıt veren Kuveyt Türk, işletmelere esnek ödeme planları da sunuyor.

Kuveyt Türk, üretimden perakendeye farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ'lerin iş yapışlarının ve ihtiyaçlarının çeşitlilik arz etmesinden dolayı işletmelere özel yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, İşletmelerin finansal yol haritalarını çizmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, "İş ortağı olarak gördüğümüz esnaf ve KOBİ'lerin her birinin iş yapışı ve ihtiyaçları farklı. Her işletmenin nakit döngüsünün farklı olduğunu da dikkate alarak hazırladığımız ticari kartlarla esnaf ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını birebir karşılayan esnek çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kuveyt Türk'ün şirketlere özel finansal çözümler sunduğu Business Plus Kart, işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını finanse edebilmelerine ve kendi nakit akışlarına göre ödemelerini altı aya kadar erteleyebilmelerine olanak tanıyor.

Anında kart basım uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden hemen teslim alınabilen kart, harcamaları 18 aya kadar taksitlendirilebilme ve peşin fiyat üzerinden indirim alma avantajı da sağlıyor.

En fazla 10 bin liraya kadar olmak üzere kredi kartı limitinin yüzde 10'a kadarlık kısmıyla takastaki çek ve vergi ödemelerini gerçekleştirebilen Business Plus Kart sahipleri, otomatik ödeme talimatıyla da tüm işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyor.

- KOBİ Kart'la, taksitli alışverişte peşin indirimi

İşletmelerin yapacakları mal ve hizmet alımlarını şubeye gitme ihtiyacı duymadan, diledikleri anda finanse edebilmeleri için tasarlanan KOBİ Kart ile yapılan harcamalar, tüm POS cihazlarında taksitlendirilebiliyor.

Öte yandan, harcamalar tek çekim olarak göründüğü için KOBİ'ler peşin indiriminden yararlanma imkanı da elde ediyor.

Taksit sayısı, harcama yapmadan önce Kuveyt Türk çağrı merkezi, internet ve mobil şube üzerinden 3-18 taksit arasında değiştirilebilen KOBİ Kart için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi anında kart basım uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden hemen teslim alınabiliyor.

- Esnafa özel Esnaf Kart

Kuveyt Türk'ün esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını esnek şekilde ve uzun vadede finanse etmeleri için tasarladığı Esnaf Kart'ta ise 6 aydan 24 aya kadar taksit seçeneği bulunuyor. KOBİ Kart'ta olduğu gibi Esnaf Kart'ta da harcamalar tek çekim göründüğü için alışverişlerde avantaj sağlanıyor.

50 TL üzeri tüm alışverişlerin taksitlendirilebildiği Esnaf Kart'ta, gıda, market ve yakıt harcamaları da otomatik olarak dört taksitte ödeniyor. Basıldığı ay dahil olmak üzere iki ay kullanım süresi olan kart, bu sayede gereksiz harcamaların da önüne geçiyor.

- Sağlam Bayi Kart'la esnek vade imkanı

Kuveyt Türk'ün KOBİ kartları arasında yer alan Sağlam Bayi Kart, hem ana bayilere hem de alt bayilere önemli avantajlar sunuyor. Alt bayilere yalnızca ana bayide geçerli olan özel limitli bir kart verildiğinden dolayı ana bayiler tahsilatını anında yapıyor, alt bayiler ise 18 aya kadar esnek vade imkanından yararlanıyor.

Bayilerin satın alım gücünü artıran ve kart ücreti bulunmayan Sağlam Bayi Kart, nakit, çek, senet ve teminat mektubu ihtiyacını ve masrafını ortadan kaldırdığı için operasyonel işlemleri de kısaltıyor.

- Mazottan fideye tüm harcamalar için Tohum Kart

Kuveyt Türk'ün çiftçilere özel ticari kredi kartı Tohum Kart ise tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide alımlarının ödemelerini hasat dönemine kadar ertelemeye olanak tanıyor.

Kart ücreti bulunmayan Tohum Kart'ta, üye işyeri şartı olmadan yapılan tüm işlemlerde bir yıl ödemesiz döneme kadar vade avantajı sunuluyor. Anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan harcamalarda ise herhangi bir vade farkı alınmıyor. Kartın esnek vade yapısı sayesinde ekstre tarihleri 2-12 ay arasında olacak şekilde belirlenerek farklı periyotlarda ödeme imkanı veriliyor.

Bunun yanı sıra çiftçiler, Kuveyt Türk'ün tüm şubelerinden TARSİM (Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi) yaptırıp ödemelerinde Tohum Kart'ın bir yıla kadar erteleme avantajından yararlanabiliyor.

Turizm Kart, turizmcilere sezonda ödeme imkanı sağlıyor

Turizm işletmelerinin harcamalarına vadeli ödeme imkanı tanıyan, ödemelerini de sezon dönemine göre ayarlayan Turizm Kart, işletmelere özel çözümler sunuyor. Anında kart basım uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden hemen teslim alınabilen kart, harcamaları 6 aya varan erteleme imkanı ile 18 aya kadar taksitlendirme avantajı sağlıyor.

Kuveyt Türk şirket kartlarında işletmeye özel çözümler sunulmasının yanı sıra asistans ve concierge hizmetleri de veriliyor. Kartlardan herhangi birine sahip olanlar, ihtiyaç duydukları anda konut yardımı, yol yardımı, seyahat yardımı ve concierge hizmetleri gibi birçok konuda hizmet alabiliyor.

Kaynak: AA