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Kuveyt Türk, konut ve araç kar oranlarında indirime gitti

Kuveyt Türk, konut ve araç kar oranlarında indirime gitti. Buna göre kar oranları konutta yüzde 0,89, araçta ise yüzde 0,96 olacak. Hacca gidecekler için ise kar oranı yüzde 0,99 oldu.

14.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:06Kuveyt Türk, konut ve araç kar oranlarında indirime gitti

Kuveyt Türk kar oranını konutta yüzde 0,89'a, araç finansmanında yüzde 0,96'ya düşürdü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, "Koşulsuz 120 aya kadar vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranını yüzde 0,94'e düşüren Kuveyt Türk, belirli ürünleri tercih eden müşterilerine ise yüzde 0,89'a kadar indirilen kar oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor. finansmanında yeni kar oranı yüzde 0,99 olurken, belirli ürünleri tercih eden müşterilerde bu oran yüzde 0,96'ya inecek. Hacca gidecek olan Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0,99 kar oranıyla 60 aya varan vadelerde finansman kullanabilecek" denildi.

HAC FİNANSMANINDA 60 AYA VARAN VADE

Buna göre, Kuveyt Türk'ün araç finansman oranı 36 aya kadar vade seçeneğiyle yüzde 0,99 oldu. Belirli ürünleri tercih eden Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0,96'dan araç finansmanı kullanabilecek.Kuveyt Türk, kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirecek olan müşterilerine yönelik finansman kar oranlarını ise yüzde 0,99 olarak belirledi. Hac finansmanında hac bedelinin tamamı için 60 aya varan vadelerde finansman kullanılabiliyor.

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Kuveyt Türk, Araç, Hac, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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