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Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü

Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98'e çekti.

11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü
– Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98'e çekti.

Kuveyt Türk herhangi bir koşul ve şart gütmeden yüz yirmi aya kadar vade seçeneklerinde konut finansman kar oranını 0.98'e düşürdü. Ürün kullanan müşterilerine ise 0.95'e seviyesinden kar oranıyla faydalanma imkanı sunuyor.Kuveyt Türk'ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0.98'e düşürüldü. Ayrıca otomatik ödeme talimatı, BES, kredili hayat sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0.95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.


- İstanbul

Kuveyt Türk, Ekonomi

Kaynak: DHA

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